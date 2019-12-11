11 декабря. Mossovetinfo.ru – Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Парк Победы» до станции «Деловой центр» закроют для пассажиров с 19 по 28 декабря, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Участок закроют для проведения работ по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии: «Раменки», «Минская», «Ломоносовский проспект». Достроить данный участок планируется до конца года.
Кроме того, закрытие участка позволит полностью интегрировать в Калининско-Солнцевскую линию сам участок от «Делового центра» до «Парка Победы» по которому поезда сейчас ходят в челночном режиме. После интеграции поезда по Калининско-Солнцевской линии смогут ходить от «Делового центра» до «Раменок», а затем, по мере строительства линии, до «Солнцева» и далее до «Рассказовки».
На вход и выход будут закрыты станции «Деловой центр» и «Парк Победы» Калининско-Солнцевской линии, а также переход между станциями «Деловой центр» и «Выставочная». Станция «Парк Победы» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
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