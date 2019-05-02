2 мая. Mossovetinfo.ru – Станции «Румянцево» и «Саларьево» Cокольнической линии московского метро закроют для пассажиров в пятницу, 3 мая, для проведения работ по присоединению нового участка линии.



Поезда по Сокольнической линии 3 мая будут ходить от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Тропарево».



Для пассажиров будут запущены компенсационные автобусы КМ. В штатном режиме Сокольническая линия возобновит работу в субботу, 4 мая в 5:30 утра.