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Город (Москва и область)     05.09.2022 18:31

Участок метро до аэропорта «Внуково» планируется достроить в 2023 году — Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  метро  метрополитен  строительство 

5 сентября. Mossovetinfo.ru — Завершена проходка всех тоннелей на участке Солнцевской линии метро до аэропорта «Внуково», сообщил в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Строителям осталось завершить наземную часть участка, в том числе метромост через реку Ликова. Также продолжается строительство станции метро, которая полностью будет интегрирована с аэровокзальным комплексом.

Полностью завершить строительство данного участка планируется в 2023 году. С его открытием время в пути от центра города до аэропорта «Внуково» сократится в среднем на 40 минут.

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Теги: 
Сергей Собянин  метро  метрополитен  строительство 

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