Участок метро до аэропорта «Внуково» планируется достроить в 2023 году — Собянин

5 сентября. Mossovetinfo.ru — Завершена проходка всех тоннелей на участке Солнцевской линии метро до аэропорта «Внуково», сообщил в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.



Строителям осталось завершить наземную часть участка, в том числе метромост через реку Ликова. Также продолжается строительство станции метро, которая полностью будет интегрирована с аэровокзальным комплексом.



Полностью завершить строительство данного участка планируется в 2023 году. С его открытием время в пути от центра города до аэропорта «Внуково» сократится в среднем на 40 минут.