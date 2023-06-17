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Город (Москва и область)     17.06.2023 15:24

Участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» серой ветки метро закрыт до 19 июня

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Теги:  метро  Чеховская  Серпуховская  Серпуховско-Тимирязевская линия  закрытие  17-18 июня  24-25 июня 

17 июня — Mossovetinfo.ru — 17-18 июня закрыт участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, «Чеховская» и «Серпуховская» стали временно конечными, сообщает Дептранс Москвы.

Также этот участок будет закрыт в следующие выходные, 24-25 июня.

С 17 по 30 июня включительно также закрыт вестибюль станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии (выход №7). Сама станция в будние дни будет работать в обычном режиме.

В Дептрансе попросили пассажиров заранее выбирать альтернативные маршруты.

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Карта места

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Теги: 
метро  Чеховская  Серпуховская  Серпуховско-Тимирязевская линия  закрытие  17-18 июня  24-25 июня 

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