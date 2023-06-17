Участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» серой ветки метро закрыт до 19 июня

17 июня — Mossovetinfo.ru — 17-18 июня закрыт участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, «Чеховская» и «Серпуховская» стали временно конечными, сообщает Дептранс Москвы.



Также этот участок будет закрыт в следующие выходные, 24-25 июня.



С 17 по 30 июня включительно также закрыт вестибюль станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии (выход №7). Сама станция в будние дни будет работать в обычном режиме.



В Дептрансе попросили пассажиров заранее выбирать альтернативные маршруты.