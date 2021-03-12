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Город (Москва и область)     12.03.2021 18:22

Участок МКАД будут перекрывать в ночное время с 13 по 15 марта

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Теги:  ограничения движения  перекрытие движения  МКАД 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Участок внешней стороны МКАД от съезда на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе (в сторону центра) на внешнюю сторону МКАД, будут перекрывать в ночное время с 13 по 15 марта, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Участок будут перекрывать в связи с проведением работ на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе.  

Перекрытия будут временными: с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 04:20.

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Карта места

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Теги: 
ограничения движения  перекрытие движения  МКАД 

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