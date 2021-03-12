Другие материалы
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Город (Москва и область)
12.03.2021, 18:22
Участок МКАД будут перекрывать в ночное время с 13 по 15 марта
12 марта. Mossovetinfo.ru – Участок внешней стороны МКАД от съезда на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда с Алтуфьевского шоссе (в сторону центра) на внешнюю сторону МКАД, будут пер...
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Город (Москва и область)
12.03.2021, 13:29
Собянин: в Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производимых в России
12 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве в рамках программы заключения офсетных контрактов наладят производство жизненно важных лекарств, которые не производятся в России, сообщил в своем блоге мэр Москвы...
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Город (Москва и область)
12.03.2021, 09:41
Москвич может лишиться квартиры из-за незаконной перепланировки
12 марта. Mossovetinfo.ru – Квартиру жителя Бутырского района Москвы выставили на продажу за незаконную перепланировку и неисполнение решения суда, сообщает «Московский комсомолец». В ходе переп...