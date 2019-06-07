7 июня. Mossovetinfo.ru – Участок набережной Тараса Шевченко будет превращаться в пешеходную зону по выходным и праздничным дням, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Для движения транспорта будут перекрывать участок набережной от дома 12, строения 26 по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион».



Перекрытие будет действовать с 23:00 дня перед выходным или праздничным днем и до 06:00 утра ближайшего рабочего дня. Чтобы не допустить проезда автомобилей в это время, на набережной будут устанавливать дорожные блокираторы.