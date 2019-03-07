7 марта. Mossovetinfo.ru –Участок новой Бирюлевской линии метрополитена соединит станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца и «Кленовый бульвар» Большой Кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



По словам главы департамента Андрея Бочкарева, в настоящее время идут проектные работы по строительству Бирюлевской линии. Планируется, что протяженность новой линии составит 34 километра, на ней будет размещено 14 станций. Она пройдет через Бирюлево в Щербинку.



В пресс-службе департамента также напомнили, что при строительстве Большой Кольцевой линии метро закладывается возможность присоединения новых радиальных линий. Так, на станции «Улица Народного Ополчения» создана возможность присоединения перспективной Рублево-Архангельской линии, на станции «Улица Новаторов» - Коммунарской линии, на станции «Кленовый бульвар» - Бирюлевской линии.