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Город (Москва и область)     07.03.2019 10:04

Участок новой линии метро соединит станции «ЗИЛ» МЦК и «Кленовый бульвар» БКЛ

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Теги:  метро  метрополитен  строительство 

7 марта. Mossovetinfo.ru –Участок новой Бирюлевской линии метрополитена соединит станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца и «Кленовый бульвар» Большой Кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По словам главы департамента Андрея Бочкарева, в настоящее время идут проектные работы по строительству Бирюлевской линии. Планируется, что протяженность новой линии составит 34 километра, на ней будет размещено 14 станций. Она пройдет через Бирюлево в Щербинку.

В пресс-службе департамента также напомнили, что при строительстве Большой Кольцевой линии метро закладывается возможность присоединения новых радиальных линий. Так, на станции «Улица Народного Ополчения» создана возможность присоединения перспективной Рублево-Архангельской линии, на станции «Улица Новаторов» - Коммунарской линии, на станции «Кленовый бульвар» - Бирюлевской линии.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство 

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