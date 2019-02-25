25 февраля. Mossovetinfo.ru – Участок проезда Девичьего поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка будут перекрывать по утрам в марте для подготовки военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади, сообщает транспортный портал Москвы.



Участок будут перекрывать для автомобилистов 1, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 и 28 марта с 07:00 до 09:30. Кроме того, этот же участок будет перекрыт для автомобилей 26 и 27 марта в период с 06:00 до 07:00.