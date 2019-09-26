26 сентября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве перекроют в воскресенье, 29 сентября в связи с проведением митинга «в поддержку жертв «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых», сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



С 08:00 до 19:00 для движения транспорта будут перекрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова на участке от Докучаева переулка до Садово-Спасской улицы. Кроме того, с 06:00 до 08:00 будет перекрыто по одной полосе в каждую сторону в районе дома №9 по проспекту Академика Сахарова.



Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали проведение митинга оппозиции в субботу, 28 сентября. Позднее, стало известно, что митинг состоится в воскресенье, 29 сентября.