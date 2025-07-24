Участок Саларьево – Потапово Сокольнической линии метро закрыт до 28 июля

26 июля — Mossovetinfo.ru — 26-29 поезда Московского метрополитена не будут ходить между станциями Саларьево и Потапово Сокольнической линии в связи с интеграцией в инфраструктуру нового электродепо Столбово 26-29 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



«С 26 по 28 июля включительно не будет движения на участке от станции «Саларьево» до станции «Потапово» Сокольнической линии. Это необходимо для интеграции нового электродепо «Столбово» с действующей инфраструктурой метрополитена. Оно начнет обслуживать поезда Троицкой линии», – говорится в материале.



Пассажирам предлагается воспользоваться бесплатными автобусами КМ, другими линиями метро: Троицкой, Калужско-Рижской, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.



Автобусами КМ будут ходить с 5:20 утра до 2 часов ночи с остановками:



— Саларьево

— Филатов Луг

— Прокшино

— Ольховая (только в сторону Потапова)

— Новомосковская

— Потапово



С 26 по 28 июля маршрут 109 временно продлевается до метро «Саларьево»..



С 26 по 28 июля автобусы МЦ2 до Миграционного центра в Сахарове пойдут от метро «Саларьево» вместо метро «Прокшино».



Также в ночь с 26 на 27 июля и со 2 на 3 августа изменится движение на D4, сообщает Дептранс. На всем направлении возможны случаи увеличения интервалов движения до 35 минут. Перед поездкой рекомендовано сверяться с расписанием пригородных и городских поездов на сайте перевозчика.



Также 26 июля — в связи с проведением концерта будет временно закрыто движение в районе спорткомплекса «Лужники».