 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     13.05.2021 12:18

Участок салатовой ветки метро откроют на 10 дней раньше

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  Люблинско-Дмитровская линия 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Дубровка» до станции «Волжская» будет открыт на 10 дней раньше срока, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что участок будет закрыт для пассажиров с 1 по 23 мая. Также в районе закрытого участка были изменены схемы движения наземного транспорта.

В результате строители смогли закончить работы раньше срока, участок откроется для пассажиров с 14 мая.

На дорогах основные ограничения также снимут уже 14 мая, а к 16 мая — восстановят оставшиеся схемы движения.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  Люблинско-Дмитровская линия 

Возврат к списку

Лента новостей

12:18 Город (Москва и область) Участок салатовой ветки метро откроют на 10 дней раньше

11:53 Город (Москва и область) Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе достроят в 2022 году

11:32 Происшествия Футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика в Москве

10:48 Город (Москва и область) Расписание электричек двух направления МЖД изменится с 15 по 29 мая

10:38 Другое Tesla приостанавливает продажи электромобилей за биткоины

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru