29 марта. Mossovetinfo.ru – Участок Сокольнической линии метро от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Комсомольская» закроют для пассажиров с 30 марта по 5 апреля, в связи с работами по строительству Большой Кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



В указанный период для пассажиров будут закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться на участке от станции «Комсомольская» до станции «Саларьево».



Для удобства пассажиров будет запущен компенсационный автобус КМ. Он будет ходить от станции «Комсомольская» до станции «Черкизовская» с остановками у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь». Кроме того, в указанный период, трамвайный маршрут № 13, проходящий мимо закрытых станций метро, будет работать бесплатно.



В штатном режиме Сокольническая линия возобновит работу в субботу, 6 апреля с открытием метро.