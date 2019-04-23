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Город (Москва и область)     23.04.2019 12:47

Участок СВХ от Щелковского до Открытого шоссе запустят к лету

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Теги:  СВХ  дороги  строительство 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Движение на участке Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе планируется запустить к началу лета, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

В настоящее время уже готовы все конструкции эстакады прямого хода, уложен асфальт, нанесена разметка. Идут работы по укладке бортового камня, обустройству тротуаров и благоустройству прилегающих территорий.

Открытие нового участка СВХ позволит перераспределить потоки машин на востоке Москвы и снизить нагрузку на улицах Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская, а также на Русаковской набережной.


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Карта места

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Теги: 
СВХ  дороги  строительство 

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