23 апреля. Mossovetinfo.ru – Движение на участке Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе планируется запустить к началу лета, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В настоящее время уже готовы все конструкции эстакады прямого хода, уложен асфальт, нанесена разметка. Идут работы по укладке бортового камня, обустройству тротуаров и благоустройству прилегающих территорий.



Открытие нового участка СВХ позволит перераспределить потоки машин на востоке Москвы и снизить нагрузку на улицах Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская, а также на Русаковской набережной.