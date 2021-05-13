 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     13.05.2021 11:53

Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе достроят в 2022 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  дороги  СВХ 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе будет достроен в 2022 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме того, по словам Загрутдинова, в 2022 году будет достроена развязка на пересечении СВХ с Проспектом Мира.

Глава департамента строительства напомнил, что СВХ поделена на 9 участков, шесть из которых уже запущены. Еще один участок, от Открытого шоссе до развязки на пересечении с Проспектом Мира, планируется запустить в ноябре текущего года.

Ранее сообщалось, что началось строительство новой эстакады на пересечении Северо-Восточной хорды с Лухмановской улицей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  дороги  СВХ 

Возврат к списку

Лента новостей

12:18 Город (Москва и область) Участок салатовой ветки метро откроют на 10 дней раньше

11:53 Город (Москва и область) Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе достроят в 2022 году

11:32 Происшествия Футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика в Москве

10:48 Город (Москва и область) Расписание электричек двух направления МЖД изменится с 15 по 29 мая

10:38 Другое Tesla приостанавливает продажи электромобилей за биткоины

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru