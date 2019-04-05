5 апреля. Mossovetinfo.ru – Участок Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Пролетарская» до станции «Котельники» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии.



Для пассажиров закроют станции «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».



Между станциями «Планерная» и «Пролетарская» будут курсировать с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты.



В связи с закрытием участка метро, для пассажиров будут организованы четыре бесплатных автобусных маршрута. На некоторых районных маршрутах увеличат число автобусов и троллейбусов, а также добавят экспрессные рейсы. Кроме того, 14 регулярных маршрутов станут бесплатными. Количество остановок будет увеличено.



В связи с организацией выделенных маршрутов и увеличением числа автобусов на регулярных маршрутах, с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино.



Для движения общественного транспорта будут организованы временные выделенные полосы, которые пройдут по следующим улицам:



Улица Марксистская (от Марксистского переулка до Таганской площади), улица Таганская, Волгоградский проспект, улица Нижегородская, Рязанский проспект, Лермонтовский проспект, Новорязанское шоссе (от МКАД до улицы Маршала Полубоярова), площадь Крестьянской Заставы (от Волгоградского проспекта до улицы Абельмановская) и улица Абельмановская (от улицы Воронцовская до Волгоградского проспекта).



Кроме того, на Казанском направлении МЖД будут запущены дополнительные электрички. Помимо этого, на участках Курского и Казанского направления МЖД будет организован бесплатный проезд.