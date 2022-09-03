Участок Тверской улицы перекроют для празднования Дня города

3 сентября. Mossovetinfo.ru — Участок Тверской улицы и некоторые другие улицы в центре Москвы перекроют на несколько дней для подготовки ко Дню города и проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



С 00:01 8 сентября до утра 12 сентября нельзя нельзя будет проехать по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, по нескольким соседним переулкам, Моховой улице от Воздвиженки до Тверской, также движение ограничат в Театральном проезде.



Кроме того, 10 и 11 сентября будут закрыты улица Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки, а также Неглинная улица.

Вечером 10 сентября — с 20:30 до 21:30 — для проезда закроют площадь Васильевский Спуск, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.



Москва в 2022 году отмечает 875-летие. Праздничные мероприятия пройдут 10 и 11 сентября. Вечером 10 сентября запустят праздничные фейерверки.

В связи с пандемией коронавируса в 2020 и 2021 годах масштабные мероприятия на День города не проводились, Тверская улица не перекрывалась.