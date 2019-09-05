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Город (Москва и область)     05.09.2019 08:42

Участок Тверской улицы перекроют с вечера 5 сентября для подготовки к Дню города

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Теги:  перекрытие движения  День города 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Участок Тверской улицы, а также ряд прилегающих улиц и переулков перекроют для движения транспорта с 5 сентября в связи с подготовкой к празднованию Дня города, сообщает портал mos.ru.

С 22:00 5 сентября до 08:00 9 сентября для автомобилистов будут закрыты участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, улица Охотный ряд, участок Моховой улицы от улицы Тверская до улицы Большая Никитская, Театральный проезд на участке от Большой Дмитровки до Петровки, а также Гнездниковский, Леонтьевский, Глинищевский, Газетный Никитский переулки и Тверской проезд.

Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты проезда.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  День города 

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