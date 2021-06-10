Участок Тверской улицы закроют для автомобилистов с 11 по 14 июня

10 июня. Mossovetinfo.ru — С 11 по 14 июня на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах будут проходить работы по замене асфальта, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



В связи с этим с 23:00 вечера пятницы, 11 июня, и до 05:00 утра понедельника, 14 июня, будут перекрыты для движения транспорта участки Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы.



Участки будут перекрыты, так как новый асфальт будут укладывать по технологии бесшовной укладки «единым ковром». В дальнейшем это позволит три года эксплуатировать дороги без ремонта. Кроме того, такая технология позволяет сократить время работ.



Водителей просят заранее планировать маршруты объезда при планировании поездок в центр.