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Город (Москва и область)     10.06.2021 09:10

Участок Тверской улицы закроют для автомобилистов с 11 по 14 июня

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Теги:  Тверская улица  дороги  ремонт 

10 июня. Mossovetinfo.ru — С 11 по 14 июня на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах будут проходить работы по замене асфальта, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В связи с этим с 23:00 вечера пятницы, 11 июня, и до 05:00 утра понедельника, 14 июня, будут перекрыты для движения транспорта участки Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы.  

Участки будут перекрыты, так как новый асфальт будут укладывать по технологии бесшовной укладки «единым ковром». В дальнейшем это позволит три года эксплуатировать дороги без ремонта. Кроме того, такая технология позволяет сократить время работ.

Водителей просят заранее планировать маршруты объезда при планировании поездок в центр.

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Карта места

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Теги: 
Тверская улица  дороги  ремонт 

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