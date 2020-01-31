31 января. Mossovetinfo.ru – Уходящий январь станет самым теплым в Москве за 140 лет метеорологических наблюдений, сообщается на портале «Метеоновости».
Среднемесячная температура в январе составила +0,1 градуса, что на целых 9 градусов выше климатической нормы. В течение всего месяца был зафиксирован только один день (23 января), когда температура соответствовала климатической норме. Во все остальные дни января температура была выше нормы. Кроме того, 16, 17 и 22 января были установлены температурные рекорды.
Ранее самым теплым был январь 2007 года, когда среднемесячная температура составила -1,7 градуса, что на 7,7 градуса выше климатической нормы.
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