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Город (Москва и область)     31.01.2020 13:21

Уходящий январь станет самым теплым в Москве за 140 лет

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Теги:  погода  рекорды 

31 января. Mossovetinfo.ru – Уходящий январь станет самым теплым в Москве за 140 лет метеорологических наблюдений, сообщается на портале «Метеоновости».

Среднемесячная температура в январе составила +0,1 градуса, что на целых 9 градусов выше климатической нормы. В течение всего месяца был зафиксирован только один день (23 января), когда температура соответствовала климатической норме. Во все остальные дни января температура была выше нормы. Кроме того, 16, 17 и 22 января были установлены температурные рекорды.

Ранее самым теплым был январь 2007 года, когда среднемесячная температура составила -1,7 градуса, что на 7,7 градуса выше климатической нормы.


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Карта места

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Теги: 
погода  рекорды 

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