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Город (Москва и область)     20.06.2019 08:41

Улицу Ильинка перекроют для движения транспорта с 22 по 24 июня

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Теги:  перекрытие движения  благоустройство 

20 июня. Mossovetinfo.ru – Улицу Ильинка полностью перекроют для движения транспорта с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Движение перекроют в связи с работами по комплексному благоустройству улицы и прилегающих переулков.

Водителям рекомендовано в период перекрытия объезжать Ильинку по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  благоустройство 

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