20 июня. Mossovetinfo.ru – Улицу Ильинка полностью перекроют для движения транспорта с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Движение перекроют в связи с работами по комплексному благоустройству улицы и прилегающих переулков.
Водителям рекомендовано в период перекрытия объезжать Ильинку по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной.
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