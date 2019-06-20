20 июня. Mossovetinfo.ru – Улицу Ильинка полностью перекроют для движения транспорта с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Движение перекроют в связи с работами по комплексному благоустройству улицы и прилегающих переулков.



Водителям рекомендовано в период перекрытия объезжать Ильинку по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной.