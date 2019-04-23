23 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с открытием мотосезона 2019 года, в пятницу, 3 мая с 16:00 до 18:00 для движения транспорта будет перекрыта улица Косыгина, сообщает официальный транспортный портал Москвы.
Улица Косыгина будет перекрыта на участке от Мичуринского проспекта, до проспекта Вернадского.
Также, 3 мая в Москве пройдет мотофестиваль, посвященный открытию нового мотосезона. В связи с проведением мотофестиваля, с 23:30 3 мая до 15:00 4 мая будут перекрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой, 4 мая с 11:00 до прохождения мотоколонны будет перекрыт участок Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспекта, а с 11:00 до 13:00 для транспорта перекроют Фрунзенскую набережную от улицы Хамовнический вал до Садового кольца.
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