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Город (Москва и область)     11.04.2019 10:30

Улицу Щепкина в Москве перекроют 13 апреля в связи со съемками фильма

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Теги:  перекрытие движения 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Улицу Щепкина в центре Москвы перекроют в субботу, 13 апреля в связи со съемками фильма, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Для движения транспорта будет перекрыт участок от улицы Дурова до Карельского переулка. Перекрытие начнет действовать в 05:00 и продлится до 22:00.

Также в связи со съемками фильма с 20:00 до 22:00 для движения транспорта перекроют участок Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения 

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