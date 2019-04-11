11 апреля. Mossovetinfo.ru – Улицу Щепкина в центре Москвы перекроют в субботу, 13 апреля в связи со съемками фильма, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
Для движения транспорта будет перекрыт участок от улицы Дурова до Карельского переулка. Перекрытие начнет действовать в 05:00 и продлится до 22:00.
Также в связи со съемками фильма с 20:00 до 22:00 для движения транспорта перекроют участок Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
10:30 Город (Москва и область) Улицу Щепкина в Москве перекроют 13 апреля в связи со съемками фильма
09:45 Город (Москва и область) В центре Москвы завершено строительство дома-долгостроя
09:38 В мире Евросоюз предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 31 октября
09:20 Город (Москва и область) Фестиваль «Времена и эпохи» стал лауреатом международной премии
09:08 Город (Москва и область) Турникеты в московском метро начали оборудовать видеокамерами
19:43 Другое Яндекс запустил сервис поиска домашних животных
08:16 Город (Москва и область) Проекты реновации показывают утроение площади – СМИ
12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года
09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения