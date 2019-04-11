11 апреля. Mossovetinfo.ru – Улицу Щепкина в центре Москвы перекроют в субботу, 13 апреля в связи со съемками фильма, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Для движения транспорта будет перекрыт участок от улицы Дурова до Карельского переулка. Перекрытие начнет действовать в 05:00 и продлится до 22:00.



Также в связи со съемками фильма с 20:00 до 22:00 для движения транспорта перекроют участок Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.