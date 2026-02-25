 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     26.02.2026 19:02

Уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву, - Собянин

26 февраля — Mossovetinfo.ru — В четверг, 26 февраля, силами ПВО Минобороны в течение часа, уничтожено шесть беспилотников. Об этом в течение часа, с 16:54 мск до 17:56 мск, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном информационном канале.

Мэр также сообщал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В столичном регионе водились непродолжительные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, - сообщала Росавиация.

Сегодня Минобороны сообщало, что в период с 12.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.

Также сегодня Минобороны сообщало, что сегодня ночью, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

