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Город (Москва и область)     06.09.2021 14:33

Условия для включения отопления в Москве не возникнут ранее середины сентября - Росгидромет

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Теги:  отопление  погода  Росгидромет  прогнозы 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве на сегодняшний день нет условия для включения отопления, и они не возникнут ранее середины сентября, заявил в интервью ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По существующим нормативам, отопление можно включать, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов тепла на протяжении 5 суток подряд.

«У нас холодная погода вчера и сегодня, среднесуточная температура на 5 градусов выше нормы, еще ночь ближайшая будет холодной и завтра, но все равно это не 5 суток, и начиная со среды температура будет уже повышаться», - заявил Варакин.

По прогнозам синоптиков на Москву надвигается антициклон, который принесет потепление, воздух начнет прогреваться.

По словам Варакина, условия для включения отопления не ожидаются в Москве ранее середины сентября.

В свою очередь в МОЭК заявили, что решение о включении отопления принимают власти Москвы. Со своей стороны МОЭК летом провел все необходимые ремонтные и подготовительные работы, система теплоснабжения города полностью готова к подаче тепла.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков во второй половине недели в Москву придет бабье лето.

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Теги: 
отопление  погода  Росгидромет  прогнозы 

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