21 февраля. Mossovetinfo.ru – На портале мэра и правительства Москвы появилась услуга пополнения карты «Тройка».
Ранее необходимо было ввести реквизиты банковской карты, после чего они перенаправлялись на страницу стороннего банка, где завершалась услуга. Теперь все можно сделать непосредственно на портале mos.ru.
При этом, появилась возможность сохранить и реквизиты банковской карты, и номер «Тройки», чтобы не вводить их каждый раз заново. Кроме того, номер карты «Тройка» можно сохранить в своем личном кабинете. Таким образом, при пользовании сервисом, номер карты будет отражаться автоматически, необходимо будет указать только сумму платежа.
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