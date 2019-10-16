16 октября. Mossovetinfo.ru – Установка вторых вестибюльных дверей на станциях московского метро завершится до конца текущей недели, сообщил журналистам первый замначальника столичной подземки Дмитрий Дощатов.



По словам Дощатова, в рамках подготовки к работе метрополитена в зимний период, в вестибюлях станций метро требуется установить порядка 5 тысяч вторых вестибюльных дверей. В настоящий момент эти работы выполнены на 90%. Работы проводятся с 01:00 до 05:00.



Также Дощатов сообщил, что в рамках подготовки к зимнему сезону постепенно подключаются тепловые воздушные завесы, которые не допускают холодный воздух на станции, а также готова к работе система обогрева лестниц.