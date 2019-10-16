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Город (Москва и область)
16.10.2019, 15:19
Установку вторых дверей в вестибюлях московского метро завершат до 20 октября
16 октября. Mossovetinfo.ru – Установка вторых вестибюльных дверей на станциях московского метро завершится до конца текущей недели, сообщил журналистам первый замначальника столичной подземки Дмит...
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Город (Москва и область)
16.10.2019, 13:51
Около 20 «дачных» электричек МЖД выведут из расписания с 27 октября
16 октября. Mossovetinfo.ru – С 27 октября на различных направлениях МЖД выведут из расписания 19 «дачных» электричек, которые были введены в расписание в конце марта, сообщается на официальном сай...
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Город (Москва и область)
16.10.2019, 12:47
До станций МЦД-2 в Красногорске запустят 80 автобусных маршрутов
16 октября. Mossovetinfo.ru – В Подмосковном Красногорске запустят 80 автобусных маршрутов до станций МЦД-2 «Нахабино – Подольск», сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожно-...