Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     16.10.2019 15:19

Установку вторых дверей в вестибюлях московского метро завершат до 20 октября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  подготовка 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Установка вторых вестибюльных дверей на станциях московского метро завершится до конца текущей недели, сообщил журналистам первый замначальника столичной подземки Дмитрий Дощатов.

По словам Дощатова, в рамках подготовки к работе метрополитена в зимний период, в вестибюлях станций метро требуется установить порядка 5 тысяч вторых вестибюльных дверей. В настоящий момент эти работы выполнены на 90%. Работы проводятся с 01:00 до 05:00.

Также Дощатов сообщил, что в рамках подготовки к зимнему сезону постепенно подключаются тепловые воздушные завесы, которые не допускают холодный воздух на станции, а также готова к работе система обогрева лестниц.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  подготовка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:34 Происшествия В Генпрокуратуре рассказали о появлении в России нового вида фальшивых купюр

15:19 Город (Москва и область) Установку вторых дверей в вестибюлях московского метро завершат до 20 октября

14:22 В мире Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в убийстве следователя в Подмосковье

13:51 Город (Москва и область) Около 20 «дачных» электричек МЖД выведут из расписания с 27 октября

13:11 В России С начала года в России предотвращено 39 терактов – ФСБ

Актуальные материалы

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru