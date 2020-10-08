8 октября. Mossovetinfo.ru - В ходе утренних рейдов в московских магазинах выявили 73 случая нарушения масочного режима, сообщил журналистам начальник участковых уполномоченных полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков.



Рейды проводились совместно сотрудниками полиции, Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций. Были проверены 17 магазинов, в том чсиле продовольственные магазины сетей Billa, «Перекресток», «Пятерочка», а также магазин бытовой техники «М.Видео».



Всем нарушителям будет выписан штраф в размере 4 тысяч рублей.