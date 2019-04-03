3 апреля. Mossovetinfo.ru – Согласованы проекты двух домов по программе реновации жилья, которые будут построены на севере и на юго-востоке Москвы, сообщил глава департамента строительства города Андрей Бочкарев.



Один дом будет построен в Бескудниково, второй на улице Шумилова в Кузьминках. В ближайшее время будет получено разрешение на строительство и рабочие начнут оборудовать строительные площадки. Ввод домов в строй запланирован на 2021 год.



В ходе подготовки стройплощадок будет установлено ограждение, обустроены бытовые городки, размечены временные дороги. После этого рабочие произведут перекладку инженерных путей и вынос опор освещения. Рабочие выезды со стройплощадок оборудуют пунктами мойки колес, чтобы выезжающий автотранспорт не выносил грунт и грязь на улицы города.