3 апреля. Mossovetinfo.ru – Согласованы проекты двух домов по программе реновации жилья, которые будут построены на севере и на юго-востоке Москвы, сообщил глава департамента строительства города Андрей Бочкарев.
Один дом будет построен в Бескудниково, второй на улице Шумилова в Кузьминках. В ближайшее время будет получено разрешение на строительство и рабочие начнут оборудовать строительные площадки. Ввод домов в строй запланирован на 2021 год.
В ходе подготовки стройплощадок будет установлено ограждение, обустроены бытовые городки, размечены временные дороги. После этого рабочие произведут перекладку инженерных путей и вынос опор освещения. Рабочие выезды со стройплощадок оборудуют пунктами мойки колес, чтобы выезжающий автотранспорт не выносил грунт и грязь на улицы города.
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