5 июня. Mossovetinfo.ru – В больницах и поликлиниках Москвы насчитывается 705 специалистов, получивших статус «Московский врач», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Недавно добровольные оценочные процедуры на получение статуса прошли еще 162 московских медика, работающие по 18 специальностям: хирурги, эндокринологи, акушеры-гинекологи, врачи скорой помощи, психиатры, терапевты, анестезиологи и другие.



Статус «московский врач» могут получить специалисты 27 медицинских специальностей. Получение статуса позволяет врачам получить надбавку к зарплате в 15 тысяч рублей ежемесячно. Статус присваивается на 5 лет, после этого его необходимо подтверждать.