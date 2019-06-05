5 июня. Mossovetinfo.ru – В больницах и поликлиниках Москвы насчитывается 705 специалистов, получивших статус «Московский врач», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Недавно добровольные оценочные процедуры на получение статуса прошли еще 162 московских медика, работающие по 18 специальностям: хирурги, эндокринологи, акушеры-гинекологи, врачи скорой помощи, психиатры, терапевты, анестезиологи и другие.
Статус «московский врач» могут получить специалисты 27 медицинских специальностей. Получение статуса позволяет врачам получить надбавку к зарплате в 15 тысяч рублей ежемесячно. Статус присваивается на 5 лет, после этого его необходимо подтверждать.
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