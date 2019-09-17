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Город (Москва и область)
17.09.2019, 12:12
Воробьев предложит кандидатуру Чупракова на пост вице-губернатора Подмосковья
17 сентября, Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен выдвинуть кандидатуру заместителя председателя правительства Подмосковья Александра Чупракова на пост вице-губер...
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Город (Москва и область)
17.09.2019, 11:50
В 10 округах Москвы обновят светофоры
17 сентября, Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения намерен объявить торги на право модернизировать светофоры в 10 округах Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента по к...
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Город (Москва и область)
17.09.2019, 10:30
МЦК с начала 2019 года перевезло 100 миллионов пассажиров
17 сентября, Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 100 миллионов пассажиров, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter. Рекорд по количеств...