17 сентября, Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения намерен объявить торги на право модернизировать светофоры в 10 округах Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.



Победитель торгов должен будет выполнить замену светофорного оборудования: шкафов дорожного контроллера и выносного управления, распределительных колонок, светофорных колонок и других комплектующих. Работы должны быть выполнены в несколько этапов.



Презентация закупки будет произведена в рамках проекта «Биржа торгов».