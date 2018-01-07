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Город     07.01.2018 15:47

В 2017-м столицу посетили больше 21 миллиона гостей

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Теги:  Москва  Путешествие в Рождество  Сергунина  туризм 

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. В последние годы Москва упрочила свои позиции в рейтингах туристической привлекательности и в 2017-м столицу посетили больше 21 миллиона гостей, сообщают московские власти.

По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, «по итогам двух недель (фестиваля «Путешествие в Рождество» - ред.) именно сувениры и сладости, а также елочные игрушки, – это самые популярные товары на фестивале». Сергунина, чьи слова сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», отметила, что «уникальные товары на фестивале «Путешествие в Рождество» вместе с москвичами активно покупают туристы».

«Только в 2017-м столицу посетили больше 21 миллиона гостей. И в ближайшие годы доходы от туризма будут расти», – отметила вице-мэр.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Путешествие в Рождество  Сергунина  туризм 

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