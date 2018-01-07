В 2017-м столицу посетили больше 21 миллиона гостей

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. В последние годы Москва упрочила свои позиции в рейтингах туристической привлекательности и в 2017-м столицу посетили больше 21 миллиона гостей, сообщают московские власти.



По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, «по итогам двух недель (фестиваля «Путешествие в Рождество» - ред.) именно сувениры и сладости, а также елочные игрушки, – это самые популярные товары на фестивале». Сергунина, чьи слова сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», отметила, что «уникальные товары на фестивале «Путешествие в Рождество» вместе с москвичами активно покупают туристы».



«Только в 2017-м столицу посетили больше 21 миллиона гостей. И в ближайшие годы доходы от туризма будут расти», – отметила вице-мэр.