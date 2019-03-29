29 марта. Mossovetinfo.ru – Территории возле новых 13 строящихся и новых станций метро благоустроят в 2019 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Планируется благоустроить территории возле строящихся станций «Филатов Луг», «Столбово», «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Авиамоторная» и «Лефортово», а также возле станций «Савеловская» и «Беломорская», которые были введены эксплуатацию в конце 2018 года.



Большинство станций расположены в районах жилой застройки. В настоящее время подходы к строящимся станциями неудобны, тротуары находятся в плохом состоянии, освещение слабое или его нет вообще.



По словам Бирюкова, в рамках работ по благоустройству планируется отремонтировать дороги и тротуары возле станций метро, проложить дорожки на месте «народных троп», организовать парковки, разбить газоны, обустроить небольшие скверы и детские площадки, а также установить новые энергоэффективные системы освещения.



Все работы планируется завершить к открытию новых станций.