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Город (Москва и область)     29.03.2019 09:04

В 2019 году будут благоустроены территории возле 13 новых станций метро

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Теги:  метро  благоустройство 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Территории возле новых 13 строящихся и новых станций метро благоустроят в 2019 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Планируется благоустроить территории возле строящихся станций «Филатов Луг», «Столбово», «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Авиамоторная» и «Лефортово», а также возле станций «Савеловская» и «Беломорская», которые были введены эксплуатацию в конце 2018 года.

Большинство станций расположены в районах жилой застройки. В настоящее время подходы к строящимся станциями неудобны, тротуары находятся в плохом состоянии, освещение слабое или его нет вообще.

По словам Бирюкова, в рамках работ по благоустройству планируется отремонтировать дороги и тротуары возле станций метро, проложить дорожки на месте «народных троп», организовать парковки, разбить газоны, обустроить небольшие скверы и детские площадки, а также установить новые энергоэффективные системы освещения.

Все работы планируется завершить к открытию новых станций.


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Карта места

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Теги: 
метро  благоустройство 

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