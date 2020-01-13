13 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году в Москве повторили рекорд 1965 года по вводу жилья в эксплуатации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, в прошлом году в Москве ввели в эксплуатацию 4, 96 миллиона квадратных метров жилья. Это практически повторяет рекорд 1965 года, когда в строй также ввели около 5 миллионов квадратных метров жилья.
По сравнению с 2018 годом ввод жилья в эксплуатацию увеличился на 40%. Рекорд в новейшей истории был установлен в 2007 году, когда в эксплуатацию ввели 4,82 миллиона квадратных метров жилья.
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