13 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году в Москве повторили рекорд 1965 года по вводу жилья в эксплуатации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



По словам Хуснуллина, в прошлом году в Москве ввели в эксплуатацию 4, 96 миллиона квадратных метров жилья. Это практически повторяет рекорд 1965 года, когда в строй также ввели около 5 миллионов квадратных метров жилья.



По сравнению с 2018 годом ввод жилья в эксплуатацию увеличился на 40%. Рекорд в новейшей истории был установлен в 2007 году, когда в эксплуатацию ввели 4,82 миллиона квадратных метров жилья.