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Город (Москва и область)     29.03.2019 11:10

В 2019 году по программе реновации переселят более 12 тысяч человек

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  программа реновации 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Более 12 тысяч человек переселят по программе реновации жилья в Москве в 2019 году, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

В настоящее время идет расселение 57 домов с семи административных округах Москвы. Уже построено 40 «стартовых» домов, еще 106 домов строится, 49 домов проектируется.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  программа реновации 

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