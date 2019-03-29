29 марта. Mossovetinfo.ru – Более 12 тысяч человек переселят по программе реновации жилья в Москве в 2019 году, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.
В настоящее время идет расселение 57 домов с семи административных округах Москвы. Уже построено 40 «стартовых» домов, еще 106 домов строится, 49 домов проектируется.
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