29 марта. Mossovetinfo.ru – Более 12 тысяч человек переселят по программе реновации жилья в Москве в 2019 году, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.



В настоящее время идет расселение 57 домов с семи административных округах Москвы. Уже построено 40 «стартовых» домов, еще 106 домов строится, 49 домов проектируется.