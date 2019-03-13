13 марта. Mossovetinfo.ru – В течение года в московском метрополитене обучат 50 собак-проводников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичной подземки Ирину Саттарову.



Обучение проходит на станции «Новокосино». Для обучения используют лабрадоров и овчарок. Их учат безопасно передвигаться по метро, входить и выходить в вагоны поездов, спускаться и подниматься на лифтах и эскалаторах, передвигаться по платформе. Кроме того, при проходе через турникеты собак обучают выбирать самый широкий проход.



После обучения все собаки передаются пассажирам-инвалидам. Подготовка проходит конкретно под каждого конкретного человека. За пять лет в метрополитене подготовили уже 200 собак-поводырей. Которые помогают пассажирам передвигаться в метро в различных городах России.