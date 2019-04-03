3 апреля. Mossovetinfo.ru – В 2019 году запланированы работы по реконструкции и капитальному ремонту 14 объектов метрополитена, сообщил журналистам глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Среди объектов, на которых запланирована реконструкция, станции метро «Лубянка», «Красные ворота» и «Кропоткинская».
Левкин уточнил, что конкретный состав работ будет определен после проведения экспертизы, а закрытия станций скорее всего не потребуется.
Левкин также рассказал, что в 2018 году были проведены работы по реконструкции 48 объектов метрополитена, в том числе на станциях «Воробьевы горы», «Тургеневская» и «Марксистская».
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