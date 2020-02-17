17 февраля. Mossovetinfo.ru – В 2019 году в Москве выросли выплаты по программе страхования жилья, сообщается на портале mos.ru.



Как сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, в рамках городской программы страхования жилья, в 2019 году выплаты по страховым случаям получили 5,5 тысячи московских семей. В общей сложности им было выплачено более 202 миллионов рублей, что на 20,5 миллиона больше, чем в 2018 году.



В среднем затраты москвичей на страхование жилья в 2019 году составили 102 рубля в месяц.



Ефимов также отметил, что в рамках городской программы страхования жилья проводится последовательное увеличение страховой стоимости жилых помещений. В 2020 году рост составит 5% и достигнет 44 тысяч рублей за квадратный метр. Внести страховой взнос можно при оплате услуг ЖКХ.