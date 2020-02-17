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Город (Москва и область)     17.02.2020 08:24

В 2019 году в Москве выросли выплаты по программе страхования жилья

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Теги:  жилье  страхование  выплаты 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – В 2019 году в Москве выросли выплаты по программе страхования жилья, сообщается на портале mos.ru.

Как сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, в рамках городской программы страхования жилья, в 2019 году выплаты по страховым случаям получили 5,5 тысячи московских семей. В общей сложности им было выплачено более 202 миллионов рублей, что на 20,5 миллиона больше, чем в 2018 году.

В среднем затраты москвичей на страхование жилья в 2019 году составили 102 рубля в месяц.

Ефимов также отметил, что в рамках городской программы страхования жилья проводится последовательное увеличение страховой стоимости жилых помещений. В 2020 году рост составит 5% и достигнет 44 тысяч рублей за квадратный метр. Внести страховой взнос можно при оплате услуг ЖКХ.


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Теги: 
жилье  страхование  выплаты 

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