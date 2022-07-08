В 2022 году Курбан-байрам наступает 9 июля и продлится три дня

8 июля. MOSSOVETINFO.RU - Праздник жертвоприношения Курбан-байрам – один из двух главных праздников в исламе.

Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2022 году Курбан-байрам наступает 9 июля и продлится три дня.



9 июля в Москве мероприятия пройдут в местах традиционного проведения праздников. Богослужения в честь Курбан-байрама в Москве состоятся утром 9 июля в четырех мечетях - Московская соборная мечеть около Проспекта Мира, Историческая мечеть на Большой Татарской улице, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечети "Ярдям" на улице Хачатуряна - и парке "Сокольники".



На территории Московской области для проведения праздничных богослужений выделено 55 мест.

Для удобства верующих в Москве и Московской области утром 9 июля 2022 г. будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.



Прямая трансляция праздничного богослужения из Соборной мечети г. Солнечногорск будет вестись с 7.00 на телеканале «360°».

Праздничное богослужение из Московской Соборной мечети будет транслироваться с 9.00 на канале «Россия 1».



Мест для жертвоприношений в столице не предусмотрено. Адреса, где будут возможны жертвоприношения, определены в Московской области. По договоренности властей столицы и мусульманской общины жертвоприношения в городской черте Москвы полностью исключены. Для заказа забоя животных созданы достаточные альтернативные возможности в Московской области. Кроме того, есть возможность воспользоваться услугами по дистанционному заказу мяса жертвенного животного, его доставке на дом, раздаче на благотворительность. Для получения контактов организаций, предоставляющих данные услуги, можно обратиться в мусульманские религиозные организации города Москвы и Московской области.



Список мест проведения праздника

Курбан-байрам на территории Московской области

09 июля 2022 года



1. г. Ногинск, ул. Южная, д. 35 (мечеть).

2. г. Старая Купавна, ул. 2-я Разина, д. 62 (молельный дом).

3. г. Наро-Фоминск, земельный участок по ул. Дзержинского (д. 41-41а).

4. г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть).

5. г. Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть).

6. г. Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть).

7. г. Звенигород, В. Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть).

8. г.о. Балашиха, ул. Парковая, д. 2 (Ледовый дворец).

9. г.о. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет»).

10. г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 389м.

11. г. Коломна, пр-т Кирова, д. 4 (спортшкола «Олимпиец»).

12. г. Озеры, ул. Луговая, д. 6 (частная территория).

13. г. Озеры, ул. Коломенская, д. 30а.

14. г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 30а (стадион «Строитель»).

15. г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35а (молельный дом).

16. г. Подольск, мкрн. Климовск, ул. Заводская, д. 26 (стадион «Весна»).

17. г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 51а.

18. г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (Дворец спорта «Пушкино»).

19. Люберцы г.о., пос. Малаховка, Театральный проезд, д. 1 (ПКиО «Летний парк»).

20. г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 202 (запасное поле стадиона «Торпедо»).

21. г. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК «Цементник»).

22. г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом).

23. г. Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 62а.

24. Сергиево – Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом).

25. г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 (территория исламского культурного центра).

26. Дмитровский г.о. г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (мечеть).

27. г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1б, пом. 2.

28. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольный центр).

29. Химки г.о., мкрн. Планерная, вл. 1 (Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»).

30. Раменский г.о., д. Вялки, ул. Южная, д.. 1 (территория городского кладбища, мечеть на мусульманском участке).

31. г. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34.

32. г. Клин, д. Ямуга, д. 22а.

33. г. Королев, ул. Тихонравова, д. 19 (ДК «Юбилейный»).

34. г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 21.

35. Красногорск г.о., пос. Нахабино, ул. 11 Саперов, вблизи д. 6 (стадион «Нахабино»).

36. г. Серпухов, ул. Калужская, д. 128а.

37. Истра г.о., мкрн. Полево, ул. Спортивная, д. 1 (МУС СК «Истра»).

38. г. Руза, ул. Социалистическая, д. 63 (МБУ РГО «Спортивная школа Руза»).

39. г. Зарайск, ул. Советская, д. 74.

40. г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 (стадион «Металлург»).

41. г.о. Шаховская, д. Ховань, ул. Новая, д. 18.

42. Павлово-Посадский г.о., пос. Большие Дворы, ул. Маяковского, д. 130 (территория отдела «Музей «Княжий двор» МУК «Павлово-Посадский музейно - выставочный комплекс»).

43. г. Котельники, Кузьминский лесопарк (стадион «Здоровье»).

44. г. Лобня, ул. Иванищенко, д. 1а.

45. г. Кашира, ул. Гвардейская (стадион «Энергетик»).

46. г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 109а.

47. г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 18, корп. 2.

48. г. Реутов, автомагистраль Москва - Нижний Новгород, д. 1.

49. Раменский г.о., д. Фоминское, д. 26.

50. г. Раменское, ул. Красноармейская (территория кладбища).

51. г. Раменское, ул. Гражданская, д. 47 (Раменский ипподром).

52. Ленинский г.о., д. Горки, участок 413ю, земельный участок с кадастровым номером 50:21:0000000:371.

53. г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.19, МБУ СШ «Олимп».

54. Чехов г.о., мкрн. Венюково, ул. Маркова, вблизи д. 22/2 (площадка для вождения).

55. Ленинский г.о., пос. Суханово (ФГУП «Суханово»).









