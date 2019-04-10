10 апреля. Mossovetinfo.ru – Пять детских игровых площадок планируется открыть в аэропорту Шереметьево, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.



Игровые площадки для детей планируется организовать в терминалах D, Е, F, В и С. На площадках будет оборудован мягкий модульный пол, будут установлены игровые домики, круглые пуфики, а также системы «Веселый короб» с развивающими игровыми панелями.



В настоящее время в аэропорту уже есть две игровые зоны, а также детские комнаты в бизнес-залах, пять комнат матери и ребенка, более 10 пеленальных комнат.