10 апреля. Mossovetinfo.ru – Пять детских игровых площадок планируется открыть в аэропорту Шереметьево, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Игровые площадки для детей планируется организовать в терминалах D, Е, F, В и С. На площадках будет оборудован мягкий модульный пол, будут установлены игровые домики, круглые пуфики, а также системы «Веселый короб» с развивающими игровыми панелями.
В настоящее время в аэропорту уже есть две игровые зоны, а также детские комнаты в бизнес-залах, пять комнат матери и ребенка, более 10 пеленальных комнат.
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