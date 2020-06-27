27 июня. Mossovetinfo.ru - На портале «Активный гражданин» появилась карта реализованных проектов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин



«Объекты, за которые вы голосовали и обсуждали, теперь можно увидеть на плане города. Это новые станции метро, офисы МФЦ, благоустроенные улицы, парки, детские и спортивные площадки», - отметил мэр Москвы.



Сейчас на карту нанесено более 1,5 тысячи объектов.