1 ноября. Mossovetinfo.ru – В Бабушкинском районе Москвы в рамках программы реновации жилья начался демонтаж пятиэтажки на Осташковской улице, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Ранее были демонтированы две соседние пятиэтажки на той же улице. Жители получили новые квартиры в новостройках на улице Летчика Бабушкина. Освобожденные участки будут переданы под строительство в рамках программы реновации.



При демонтаже используется технология «умного сноса», которая позволяет сократить количество отходов, а также делает процесс сноса более щадящим для окружающей среды.