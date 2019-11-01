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Город (Москва и область)     01.11.2019 11:05

В Бабушкинском районе начался демонтаж пятиэтажки по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  Бабушкинский  реновация жилья 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – В Бабушкинском районе Москвы в рамках программы реновации жилья начался демонтаж пятиэтажки на Осташковской улице, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Ранее были демонтированы две соседние пятиэтажки на той же улице. Жители получили новые квартиры в новостройках на улице Летчика Бабушкина. Освобожденные участки будут переданы под строительство в рамках программы реновации.

При демонтаже используется технология «умного сноса», которая позволяет сократить количество отходов, а также делает процесс сноса более щадящим для окружающей среды.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  Бабушкинский  реновация жилья 

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