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Город (Москва и область)     23.09.2019 11:35

В Бескудниковском районе началось расселение еще двух домов по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  программа реновации  Бескудниково  реновация жилья 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Расселение еще двух домов по программе реновации жилья началось в Бескудниковском районе Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Жители двух домов на Бескудниковском бульваре получили предложения о переезде в новостройку на Дмитровском шоссе, а также в другие новостройки, построенные по программе реновации.

Сообщается, что в выходные в департамент городского имущества поступили первые согласия жильцов расселяемых домов на переезд в новые квартиры.

Всего в Бескудниковском районе по программе реновации построено уже 8 домов. 934 семьи уже заключили договора и переехали в новое жилье. Это 64% от общего количества семей, чьи дома попали в программу реновации. В общей сложности в Бескудниковском районе в программу реновации попали 37 домов.


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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  программа реновации  Бескудниково  реновация жилья 

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