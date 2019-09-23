23 сентября. Mossovetinfo.ru – Расселение еще двух домов по программе реновации жилья началось в Бескудниковском районе Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



Жители двух домов на Бескудниковском бульваре получили предложения о переезде в новостройку на Дмитровском шоссе, а также в другие новостройки, построенные по программе реновации.



Сообщается, что в выходные в департамент городского имущества поступили первые согласия жильцов расселяемых домов на переезд в новые квартиры.



Всего в Бескудниковском районе по программе реновации построено уже 8 домов. 934 семьи уже заключили договора и переехали в новое жилье. Это 64% от общего количества семей, чьи дома попали в программу реновации. В общей сложности в Бескудниковском районе в программу реновации попали 37 домов.