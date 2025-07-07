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Город (Москва и область)     09.07.2025 12:51

В ближайшие дни жара в Москве и Подмосковье может установить новые максимумы — Гидрометцентр

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Теги:  Гидрометцентр  погода  опасность  прогноз  Москва  Московская область 

9 июля — Mossovetinfo.ru — «Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Московской области до 13 июля, - сообщил Гидрометцентр России.

«Период предупреждения – до 3:00 13 июля. В дневные часы ожидаются сильная жара с максимальной температурой воздуха 36 градусов и аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7–9 градусов», – говорится в сообщении.

Также 9–10 июля в Подмосковье действует «желтый» уровень опасности из-за грозы.

9 июля 2025 г. в Гидрометцентре РФ сообщили, что в ближайшие несколько дней жаркая погода, установившаяся в Москве и Подмосковье, может установить новые максимумы за всю историю метеорологических наблюдений.

Согласно прогнозу Гидрометцентра:

— в среду, 9 июля, переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью в Москве 19...21°, по области 16...21°. Днем в Москве 31...33°, по области 29...34°, ветер южной четверти 6-11 м/с;

— в четверг, 10 июля, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 19...21°, в центре города 22...24°, по области 17...22°. Днем в Москве 33...35°, по области 30...35°, ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с;

— в пятницу и субботу, 11 и 12 июля, переменная облачность, без осадков, ночью 17...22°, днем 30...35°, ветер юго-восточный 2-7 м/с.

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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  опасность  прогноз  Москва  Московская область 

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