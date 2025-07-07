Другие материалы
-
Город (Москва и область)
09.07.2025, 12:51
В ближайшие дни жара в Москве и Подмосковье может установить новые максимумы — Гидрометцентр
9 июля — Mossovetinfo.ru — «Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Московской области до 13 июля...
-
Город (Москва и область)
07.07.2025, 20:53
Собянин с Кириенко обсудили концепцию Национального центра "Россия" на Пресне
7 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Прези...
-
Город (Москва и область)
07.07.2025, 13:29
В Москве 7–10 июля из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности
7 июля — Mossovetinfo.ru — С 7 по 10 июля из-за сильной жары в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, ...