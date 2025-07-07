9 июля — Mossovetinfo.ru — «Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Московской области до 13 июля...

7 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с первым заместителем руководителя Администрации Прези...

7 июля — Mossovetinfo.ru — С 7 по 10 июля из-за сильной жары в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, ...