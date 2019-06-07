Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     07.06.2019 15:47

В ближайшие дни жара в Москве не спадет

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  жара 

7 июня. Mossovetinfo.ru – В ближайшие дни жара в Москве не спадет, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что в выходные дни температура воздуха в Москве по-прежнему будет подниматься выше +30 градусов. В субботу ожидается +31, в воскресенье +33 градуса.

С понедельника по среду в Москву придет облачность, возможны кратковременные дожди, однако температура воздуха по-прежнему будет держаться в районе 30 градусов тепла.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  жара 

Возврат к списку

Лента новостей

15:47 Город (Москва и область) В ближайшие дни жара в Москве не спадет

14:42 Город (Москва и область) Собянин попросил руководство ГУВД Москвы взять на контроль дело о задержании журналиста Голунова

14:16 Происшествия У журналиста «Медузы» Голунова нашли наркотики - МВД

13:46 Город (Москва и область) Тоннели второго участка Некрасовской линии метро готовы на 95%

13:05 Город (Москва и область) До конца года в Москве создадут и благоустроят 60 парков

Актуальные материалы

10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму

11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru