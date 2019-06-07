7 июня. Mossovetinfo.ru – В ближайшие дни жара в Москве не спадет, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что в выходные дни температура воздуха в Москве по-прежнему будет подниматься выше +30 градусов. В субботу ожидается +31, в воскресенье +33 градуса.
С понедельника по среду в Москву придет облачность, возможны кратковременные дожди, однако температура воздуха по-прежнему будет держаться в районе 30 градусов тепла.
15:47 Город (Москва и область) В ближайшие дни жара в Москве не спадет
14:42 Город (Москва и область) Собянин попросил руководство ГУВД Москвы взять на контроль дело о задержании журналиста Голунова
14:16 Происшествия У журналиста «Медузы» Голунова нашли наркотики - МВД
13:46 Город (Москва и область) Тоннели второго участка Некрасовской линии метро готовы на 95%
13:05 Город (Москва и область) До конца года в Москве создадут и благоустроят 60 парков
10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона