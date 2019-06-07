7 июня. Mossovetinfo.ru – В ближайшие дни жара в Москве не спадет, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Сообщается, что в выходные дни температура воздуха в Москве по-прежнему будет подниматься выше +30 градусов. В субботу ожидается +31, в воскресенье +33 градуса.



С понедельника по среду в Москву придет облачность, возможны кратковременные дожди, однако температура воздуха по-прежнему будет держаться в районе 30 градусов тепла.