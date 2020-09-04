4 сентября. Mossovetinfo.ru – Корпус скорой помощи построят в Боткинской больнице в ближайшие годы, сообщается на портале mos.ru.
Корпус, площадью более 16 тысяч квадратных метров, будет построен рядом с выездом на цлицу Поликарпова. На крыше корпуса появится вертолетная площадка для приема авиамедицинских бригад. С остальным корпусом площадку свяжет лифт.
В здании будет семь надземных этажей. На первом этаже разместятся отапливаемый тамбур, куда смогут заезжать машины скорой помощи, помещение для приема больных, ресепшен, гардероб, зона ожидания для родственников пациентов, палаты для пациентов в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, фильтр-боксы, кабинет компьютерной томографии.
На втором этаже разместят палаты для пациентов, чье состояние улучшилось. Еще выше расположаться отделение диагностики, эндоскопическое отделение, операционные палаты, реанимация, лаборатории, технические, бытовые и административные помещения.
Ввод в строй корпуса скорой помощи позволить увеличить ежедневный прием экстренных пациентов с нынешних 150-200 человек до 350-400 человек, с сохранением прежнего числа госпитализаций на круглосуточные койки стационара.
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