4 марта. Mossovetinfo.ru – В Брюсове переулке отреставрировали убранство старинного храма. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В рамках реставрации интерьеров храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке восстановлено 40 уникальных росписей на стенах и сводах церкви. Кроме того, были воссозданы художественные орнаменты на стенах, а также два медальона в виде херувимов над окнами.



Церковь построили в 1629 году.