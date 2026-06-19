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Город (Москва и область)     06.07.2026 09:28

В часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров

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Теги:  метро  Парк культуры  кольцевая  час пик  ограничения  ремонт 

6 июля — Mossovetinfo.ru — С понедельника С 6 июля до сентября вход на станцию «Парк культуры» по рабочим дням ограничен в часы пик — в утренние часы с 7:00 до 11:00 и в вечерние с 16:00 до 20:00. Об этом сообщили в горадминистрации.

Вестибюль станции «Парк культуры» Кольцевой линии в часы действия ограничений будет работать только для входа пассажиров на станцию красной линии.
Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов.

«С 6 июля по будням с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничение в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов. Вход на станцию и пересадка со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится», – сообщили в правительстве Москвы.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты поездок, по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик. Ремонт эскалаторов проводится в рамках планового обслуживания инфраструктуры Московского метрополитена.

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Теги: 
метро  Парк культуры  кольцевая  час пик  ограничения  ремонт 

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