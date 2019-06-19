19 июня. Mossovetinfo.ru – Спутник, который назвали «ВДНХ-80» запустят в космос в честь 80-летнего юбилея ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Новый космический аппарат весит около 3 килограммов, его длина – 34 сантиметра. Спутник был создан студентами и научными сотрудниками НИИ ядерной физики имени Скобельцына. Космический аппарат будет совершать 16 витков вокруг земли в сутки и передавать сигналы в радиолюбительском диапазоне о значимых событиях из жизни ВДНХ. Кроме того, спутник будет проводить мониторинг космической погоды на низких орбитах.
В павильоне «Космос» на ВДНХ будет создана специальная интерактивная зона для наблюдения за спутником. Там будет размещена радиостанция для приема сигналов спутника, также посетители смогут отследить траекторию космического аппарата, узнать собранные данные мониторнига космической погоды и увидеть модель спутника.
Спутник будет запущен в космос 5 июля с космодрома «Восточный» в 08:41 по московскому времени. На орбиту спутник выведет ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
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