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Город (Москва и область)
19.11.2026, 07:22
В четверг и пятницу в столичном регионе ожидается плюс 1-6 градусов
19 ноября — Mossovetinfo.ru — С четверга текущей недели в Москве и столичном регионе ожидается повышение дневных и н...
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Город (Москва и область)
17.11.2026, 08:40
В сторону Московского региона летели около 800 БПЛА - Собянин
17 ноября — Mossovetinfo.ru — В период с 17:00 16 ноября по 07:00 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА...
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Город (Москва и область)
16.11.2026, 09:53
Ночью в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА - Собянин
16 ноября — Mossovetinfo.ru — В период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 Б...