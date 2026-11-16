В четверг и пятницу в столичном регионе ожидается плюс 1-6 градусов

19 ноября — Mossovetinfo.ru — С четверга текущей недели в Москве и столичном регионе ожидается повышение дневных и ночных температур, которые будут находится выше нуля. Выпавший ранее снег в Москве быстро растает из-за повышения температуры и дождей, - сообщают в Гидрометцентре РФ.



Облачную погоду, небольшой дождь и до плюс 6 градусов прогнозируют в Москве в четверг. В пятницу, 20 ноября, столбики термометров днем поднимутся в Москве до +3-5 градусов.



В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.



Формирование устойчивого снежного покрова в Московском регионе до конца ноября не прогнозируется.