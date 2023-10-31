 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     02.11.2023 10:18

В четверг в Москве осадки и понижение температуры до +9 градусов

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  Москва  Московская область 

2 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве снова обновился суточный рекорд по температуре. Об этом сообщил ведущий сотрудник "Фобоса" Михаил Леус в своем telegram-канале.

2 ноября воздух достиг +13,3 градусов, побив рекорд 1942 года. Днем ожидается облачная погода и дождь, понижение температуры до +9 градусов, а к вечеру температура опустится до +5.
«Второй день ноября в Москве, как и его предшественник, начался погодным рекордом. (…) В полночь термометры в столице показали плюс 13,3 градуса, что выше прежнего достижения. Напомним, что для 2 ноября он составлял плюс 12,2 градуса и принадлежал 1942 году», – написал Леус.

Температура воздуха в первую декаду ноября в центральном регионе России будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов.

Согласно прогнозу, в четверг в столичном регионе начнется похолодание, пройдут дожди. После рекордного тепла на Москву постепенно надвигается непогода. В четверг жителей и гостей столицы ждут осадки и понижение температуры до +9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В сообщении отмечается: 2 ноября в Москве будет облачная погода и пройдут дожди. В дневное время суток воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут +5…+10 градусов. В ночные часы температура опустится до -2 градусов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  Москва  Московская область 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:18 Город (Москва и область) В четверг в Москве осадки и понижение температуры до +9 градусов

10:17 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал новый рейтинг детских поликлиник Москвы

20:40 Город (Москва и область) МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за тумана в Москве и области

20:29 В мире Мусульманский совет США потребовал от Байдена прекратить огонь в Газа

06:54 В мире Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине

Актуальные материалы

16:04 В мире ГА ООН приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru