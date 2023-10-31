В четверг в Москве осадки и понижение температуры до +9 градусов

2 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве снова обновился суточный рекорд по температуре. Об этом сообщил ведущий сотрудник "Фобоса" Михаил Леус в своем telegram-канале.



2 ноября воздух достиг +13,3 градусов, побив рекорд 1942 года. Днем ожидается облачная погода и дождь, понижение температуры до +9 градусов, а к вечеру температура опустится до +5.

«Второй день ноября в Москве, как и его предшественник, начался погодным рекордом. (…) В полночь термометры в столице показали плюс 13,3 градуса, что выше прежнего достижения. Напомним, что для 2 ноября он составлял плюс 12,2 градуса и принадлежал 1942 году», – написал Леус.



Температура воздуха в первую декаду ноября в центральном регионе России будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов.



Согласно прогнозу, в четверг в столичном регионе начнется похолодание, пройдут дожди. После рекордного тепла на Москву постепенно надвигается непогода. В четверг жителей и гостей столицы ждут осадки и понижение температуры до +9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.



В сообщении отмечается: 2 ноября в Москве будет облачная погода и пройдут дожди. В дневное время суток воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут +5…+10 градусов. В ночные часы температура опустится до -2 градусов.